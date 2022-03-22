“قلب من ذهب” يمكن أن يساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية!

كندا – يعد مرض القلب والأوعية الدموية مصطلحا شاملا لمجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية تنفس الشخص.

واكتشفت دراسة جديدة الآن كيف يمكن علاج الحالة بإعطاء شخص ما “قلبا من ذهب”.

ووجدت نتائج دراسة جديدة نُشرت في مجلة ACS Nano، أن رش جزيئات نانوالذهب وببتيدات على قلوب الفئران ساعد في استعادة الوظيفة والتوصيل الكهربائي. وبقيادة الدكتور إميليو ألاركون، من جامعة أوتاوا ودير إريك سورونين، اكتشفت الدراسة أن العلاج أدى إلى زيادة النشاط الكهربائي للقلب ووظيفة القلب. وعلاوة على ذلك، لم يعثر على جزيئات ذهب اخترقت قلوب الفئران.

وقال الدكتور ألاركون في بيان: “هذا هو جمال هذا النهج. تقوم بالرش، ثم تنتظر أسبوعين، وتقوم الحيوانات بالبحث فقط مقارنة بعناصر التحكم”.

ويأمل الباحثون في الانتقال إلى اختبار تقنيتهم ​​على الأرانب والخنازير قبل الانتقال إلى البشر. وإذا أثبتت النتائج إيجابية بنفس القدر، يمكن أن يلعب العلاج دورا في الجراحة القلبية.

وتأتي أخبار هذه الدراسة في وقت قد تكون هناك موجة من أمراض القلب الجديدة في الطريق.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن الحالة الخفيفة من “كوفيد” تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Medicine في وقت سابق من هذا العام، ارتفاع المخاطر بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق.

المصدر: إكسبريس

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