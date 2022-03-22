الروائي الليبي محمد النعاس إلى القائمة القصيرة للبوكر

218 ـ خاص

وصلت رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” للروائي الليبي محمد النعاس إلى القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية “البوكر” لعام 2022.

الرواية الصادرة عن دار مسكيليانى ـ 2021، تعد العمل الروائي الأول للنعاس، بعد مجموعته القصصية “دم أزرق”.

وتتناول الرواية تعريفات مجتمع القرية المختلفة للرجولة، لكنها تحتفظ بتعريف واحد للرجل الضد أو (اللارجل) الذي يكون ميلاد الأسطى رمزا له، ومثلما تدين تلك القصة مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم الجندر تدين أيضا تلك القوالب الروتينية الجاهزة التي تحصر وظائف كل من المرأة والرجل في أطر معينة إذا تخطاها أحدهما تعدى الحد الذي سطر له، إنها حكاية المكسب للشخص في وجه الأفكار الجماعية القاتلة، ورواية المكسب للتجربة الآدمية تجاه كل التوصيفات الثابتة.

وقال محمد النعاس: استغرقتني مرحلة الكتابة الفعلية للرواية أشهرًا ستة، دخلتُ بعدها في مراحل طويلة من إعادة الكتابة والتحرير، كنت أعمل عليها يوميًا لأكثر من اثنتيْ عشرة ساعة، وأنا أقيم في شقتي بتاجوراء، الضاحية الشرقية لمدينة طرابلس، تحت انقطاع الكهرباء المتكرر ساعات وساعات، وتحت أصوات المدافع والقصف وأخبار الموت من المرض والحرب، وهكذا كانت الرواية عالمي وملاذي، كما كانت حصني من الدخول إلى مرحلة الجنون.

وتتضمن القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية “البوكر” في دورتها الحالية نخبة من الكُتّاب تتراوح أعمارهم ما بين 34 و52 عامًا، ينتمون إلى ستة بلدان، وتعالج رواياتهم قضايا مهمة، من بينها الهوية وحرية التعبير وذاكرة المدن والجندرية، وتعطي صوتًا للمهمشين والمقموعين والمنسيين في متون التاريخ.

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