واتس اب يبدأ إطلاق خاصية التفاعلات على الرسائل – تعرف عليها!

بدأ واتس اب إطلاق ميزة جديدة وهي التفاعلات على الرسائل أو الـ Reactions لعدد محدود من مستخدمي التطبيق اليوم.

هذه الميزة تتيح للمستخدم التفاعل مع الرسائل من خلال 6 خيارات مختلفة هي: الإعجاب 👍، الحب ♥️، الضحك 😂، المفاجأة 😮، الحزن 😥، الشكر 🙏.

هذه الخاصية بدأ ظهورها قبل سنوات على فيسبوك حيث أتاحت شركة فيسبوك – ميتا حالياً – التفاعل مع المنشورات بهذه الطريقة، والآن تتيحها على واتس اب المملوك لها أيضاً.

لاحقاً، قامت العديد من الخدمات والتطبيقات باستنساخ الفكرة لعل آخرها تيليجرام وسيجنال و iMessage والقائمة تطول.

في الوقت السابق كانت هناك تكنهات تدور حول إطلاق تلك الخاصية، والآن بدأت تظهر بالفعل لدى مستخدمو النسخة التجريبية Beta على منصة الأندرويد.

هذه خطوة أولى فقط قبل أن تتوفر الخاصية لمستخدمي النسخة التجريبية Beta على الايفون ثم لباقي المستخدمين تدريجياً عبر تحديثات لاحقة.

ميزة التفاعلات مع الخيارات المختلفة للتفاعل مع الرسائل سوف تغنيك عن الرد النصي أو الصوتي على الرسائل، فقط قد تكتفي بوضع أحد التفاعلات على الرسالة بحسب سياق المحادثة.

سوف تظهر خيارات التفاعلات على الرسائل عند الضغط المطول على الرسالة، وبعدها يمكنك اختيار أحد التفاعلات الستة السابق ذكرها كما هو موضح بالصور.