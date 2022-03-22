رامز جلال ينشر بوستر برنامجه لموسم رمضان 2022

عرض الفنان المصري رامز جلال، بوستر موسم رمضان 2022 لبرنامج المقالب الجديد والذي سيحمل اسم “رامز مخو ضرب”، وفاجأ رامز الجمهور بنشر الصورة الأولى من برنامج مقالبه الجديد في الموسم.

ومما قاله رامز تعليقاً على البوستر : “بسم الله توكلنا على الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر .. قريبا في رمضان 2022 علىMBC مصر”.

وتجدر الإشارة إلى أن رامز جلال الذي بدأ حياته ممثلاً في السينما والتلفزيون عبر ظهوره في مسلسلات وأفلام سينمائية، ولم يستمر طويلاً في هذا المجال ليتجه إلى برامج المنوعات والمقالب التي تشبه الكاميرا الخفية، على مدار المواسم الرمضانية في السنوات الأخيرة وقد أثارت سلاسله هذه جدلاً واسعاً بين مؤيد ومنتقد لطريقة أداء المقالب.

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