وجه الأسطورة مونرو بــ 200 مليون دولار

تبنت دار كريستيز للمزادات في نيويورك بيع لوحة تمثّل وجه النجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو .

قدّرت قيمة اللوحة بنحو 200 مليون دولار، وبذا تكون الأعلى ثمناً على الإطلاق بين الأعمال الفنية العائدة إلى القرن العشرين المباعة في مزادات.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن اللوحة التي رسمها آندي وارهول عام 1964 م، عُرضت خلال مؤتمر لم يعلن عنه ووصفت الدار العمل بأنه “أهم لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد خلال جيل”.

ستخصص مؤسسة كريستيز عائدات هذا العمل الفني عن الممثلة الأميركية ذائعة الصيت -“1926-1962” التي توفيت بطريقة مأسوية- لتحسين حياة الأطفال في كل أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والتعليم- وفقاً لما أعلنته المؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي المطلق – كل الفترات مجتمعة – لبيع عمل فني في مزاد علني هو للوحة “سالفاتور موندي” لليوناردو دافنشي، التي بيعت في 2017 مقابل 450,3 مليون دولار في مزاد لكريستيز في نيويورك.

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