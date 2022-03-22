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غوغل تطلق ميزة جديدة يستفيد منها مستخدمو أندرويد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل عن خاصية جديدة طال انتظارها من قبل مستخدمي أندرويد، تسمح بإزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها، في الهواتف التي تعمل بنظام أندوريد.

يجري العمل حالياً لطرح هذه الميزة على تطبيق غوغل لنظام التشغيل أندرويد ويُتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة-وفقاً للمتحدث باسم غوغل “نيد أدريانس”، الذي أضاف أنهم مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى- حسب تصريح أدريانس لموقع “ذا فيرج” الأميركي.

وذكرت غوغل أنه يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت هذه الميزة تعمل في هواتفهم، بفتح تطبيق غوغل، والنقر على صورة الملف الشخصي، والبحث عن خيار “حذف آخر 15 دقيقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل قد أتاحت في يوليو الماضي، الخدمة في تطبيقاتها على أجهزة iOS، كما أعلنت نيتها إتاحتها لمستخدمي أندرويد بنهاية 2021 م ، فيما لا تتوفر أي معلومات حالياً بشأن ما إذا كانت ستتيح هذه العملية لأجهزة سطح المكتب.

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قناة 218 الليبية

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