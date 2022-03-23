هاتف Galaxy S22 Ultra هو الأكثر مبيعاً بين هواتف السلسلة!

بالتأكيد، قد يكون هاتف Galaxy S22 Ultra هو الأغلى ثمناً بين هواتف سلسلة سامسونج الرئيسية لعام 2022، ولكن بالرغم من ذلك، لا يزال أغلبية المشتريين يفضلونه على أشقائه الأخرين الأقل ثمناً.

بناءً على تقرير صادر من Wave7 Research فإن هاتف Galaxy S22 Ultra هو الهاتف الأكثر مبيعاً لدى شركة سامسونج في متاجر شركات الاتصالات اللاسلكية خلال شهر فبراير الماضي.

بينما جاء في المركز التالي مباشرةً الإصدار القياسي في السلسلة Galaxy S22، ثم جاء في المركز الأخير هاتف Galaxy S22 Plus. ولكن للأسف الشديد لم يتطرق التقرير لذكر النسب الدقيقة لكل لهاتف.

ولكن على كل حال، الأمر ليس بمثابة مفاجأة وبالفعل سلسلة Galaxy S22 تبيع بشكل أفضل كثيراً مقارنة بسلسلة Galaxy S21 وأن هناك أكثر من 69% من المتاجر تبيع السلسلة الجديدة بشكل أفضل السلسلة السابقة.

ولكن بالرغم من كل ذلك، فإن جميع المتاجر تشكو من مشكلة نقص التوريد والتي نعتقد أن سببها الرئيسي هو أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات التي يتعرض لها قطاع الصناعة منذ عام 2020. ويضيف التقرير أن “لولا هذه الأزمة لباعت سلسلة Galax S22 بشكل أفضل كثيراً”.

هاتف Galaxy S22 Ultra يُباع بشكل أفضل من أشقائه الأرخص ثمناً

قدمت لنا شركة سامسونج إصدار “Ultra” منذ عام 2020 عندما طرحت ثلاثية السلسلة Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra، ثم تبعتها في عام 2021 بكل من Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra وبناءً على عدة تقارير فإن الهاتف الأكثر مبيعاً في السلسلتين كان الطراز القياسي Galaxy S20 و Galaxy S21 على التوالي.

لذا، فإن التحويل الجديد الذي طرأ على سلسلة Galaxy S22 يعتبر تحولاً مهما جداً في صالح شركة سامسونج لأن العملاق الكوري يتمنى بيع هاتف Galaxy S22 Ultra أكثر من أي هاتف أخر في السلسلة وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي.

يمكنك القول أن هاتف Galaxy S22 Ultra هو بالضبط هاتف Note ولكنه لا يحمل شعار العلامة التجارية، لكن بدون أدنى شك، استهدفت الشركة الكورية بهاتف Galaxy S22 Ultra مستخدمي هواتف الــ Note ونظراً لعدم وجود هاتف Note منذ عام 2020 فإن هؤلاء المستخدمين كانوا متعطشين لرؤية هاتف مثل Galaxy S22 Ultra وهذا هو السبب الحقيقي وراء نجاحه المبهر.