شاومي تُطلق ساعاتها الذكية الجديدة Watch S1 و S1 Active بميزات فريدة وأسعار مناسبة

بمجرد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن سلسلة هواتف Xiaomi 12 من أجل السوق العالمية، كشفت أيضاً النقاب عن ساعتين ذكيتين جديدتين Watch S1 و Watch S1 Active والتي تم إطلاقهما في مطلع العام الجاري في موطن الشركة الرئيسي.

كلتا الساعتين تحتويان على شاشة قياس 1.43 بوصة بلوحة عرض AMOLED وتدعم تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS والاتصال عبر البلوتوث والمزيد من المزايا الفريدة.

تمتاز ساعة شاومي Watch 1 بتصميم كلاسيكي ولديها شاشة مصنوع من الزجاج الياقوتي وإطار معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. تتوفر الساعة بالجلد الكلاسيكي أو المطاط الفلوري بألوان مختلفة.

أما بالنسبة لساعة Watch S1 Active فتمتاز بتصميم رياضي بألوان نابضة بالحياة وقابلة للتخصيص بدرجة عالمية وتم الاعتماد على مادة البولي أميد المقوى بالألياف الزجاجية في تصميم هيكلها.

تتمتع الساعة بإطار معدني خفيف الوزن، وبينما يتوفر إطار الساعة بثلاثة ألوان مختلفة، إلا أنها متاحة بستة خيارات مختلفة من الألوان للأحزمة بألوان نابضة بالحياة.

مواصفات كل من Watch S1 و Watch S1 Active