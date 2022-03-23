شاومي تُطلق ساعاتها الذكية الجديدة Watch S1 و S1 Active بميزات فريدة وأسعار مناسبة

بمجرد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن سلسلة هواتف Xiaomi 12 من أجل السوق العالمية، كشفت أيضاً النقاب عن ساعتين ذكيتين جديدتين Watch S1 و Watch S1 Active والتي تم إطلاقهما في مطلع العام الجاري في موطن الشركة الرئيسي.
كلتا الساعتين تحتويان على شاشة قياس 1.43 بوصة بلوحة عرض AMOLED وتدعم تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS والاتصال عبر البلوتوث والمزيد من المزايا الفريدة.
تمتاز ساعة شاومي Watch 1 بتصميم كلاسيكي ولديها شاشة مصنوع من الزجاج الياقوتي وإطار معدني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. تتوفر الساعة بالجلد الكلاسيكي أو المطاط الفلوري بألوان مختلفة.
أما بالنسبة لساعة Watch S1 Active فتمتاز بتصميم رياضي بألوان نابضة بالحياة وقابلة للتخصيص بدرجة عالمية وتم الاعتماد على مادة البولي أميد المقوى بالألياف الزجاجية في تصميم هيكلها.
تتمتع الساعة بإطار معدني خفيف الوزن، وبينما يتوفر إطار الساعة بثلاثة ألوان مختلفة، إلا أنها متاحة بستة خيارات مختلفة من الألوان للأحزمة بألوان نابضة بالحياة.
مواصفات كل من Watch S1 و Watch S1 Active
- الشاشة: قياس 1.43 بوصة بدقة 466×466 بكسل عبارة عن لوحة AMOLED محمية بطبقة Sapphire glass ويدعم طراز S1 تقنية Always On Display
- المستشعرات: مستشعر معدل ضربات القلب (وقيس مستوى الأكسجين في الدم) ومستشعر التسارع ومستشعر الجيروسكوب والمستشعر المغناطيسي الأرضي ومستشعر الضغط الجوي ومستشعر الإضاءة المحيطة والمستشعر السعوي لاكتشاف التآكل
- أوضاع الساعة: تتبع النوم وتتبع اللياقة البدنية + 117 وضع للياقة البدنية: تتضمن 19 وضع احترافي و 98 وضع أساسي
- الصوت: مكبر صوت وميكروفون للاتصال عبر البلوتوث ومساعد Alexa الصوتي
- نظام تحديد المواقع العالمي: GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS
- سُبل الاتصال: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2 to connect to devices running Android 6.0 and above; iOS 10 and above, payments via Mastercard NFC (optional)
- أبعاد Watch S1: يبلغ أبعاد الساعة 46.5×46.5×11 مم
- أبعاد Watch S1 Active: يبلغ أبعاد الساعة 46.5×47.3×11 مم ووزنها 36.3 جرام
- الحماية: مقاومة الماء حتى عمق 50 متراً (5 ATM)
- البطارية: زمن تشغيل متواصل يصل إلى 12 يوم أو 24 يوم مع تفعيل وضع توفير الطاقة + دعم الشحن المغناطيسي
- السعر والتوفر: تتوفر ساعة Watch S1 بقيمة 269$ دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر ساعة Watch S1 Active حوالي 199$ دولار أمريكي
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