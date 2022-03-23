سميرة سعيد تهدي المرأة أغنية أنتي الأولى

أهدت الفنانة المغربية سميرة سعيد نساء العالم أغنية “أنتي الأولى” التي أطلقتها بمناسبة شهر المرأة.

وقالت الفنانة المغربية إن هذه الأغنية ستكون الأغنية الرسمية للموسم الثاني من مبادرة “واحدة جديدة”، وعبّرت عن سعادتها لتقديم هذه الأغنية، وأشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة خلال حياتها.

وأغنية “أنتي الأولى” من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكانت الديفا قد أطلقت في العام الماضي أغنية “واحدة جديدة” بمناسبة الموسم الأول للمبادرة.

يذكر أن مبادرة “واحدة جديدة” تتضمن اختيار نماذج من السيدات من صاحبات القصص الملهمة، وعرض قصصهن وتوزيع جوائز مالية لهن لمساعدتهن على نشر قصصهن.

كما ستتضمن مبادرة هذا العام تشجيع السيدات اللاتي يملكن أفكار مميزة على عرضها تحت اسم “حلم جديد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية