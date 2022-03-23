هواتف ايفون 15 برو سوف تأتي بكاميرا تحت الشاشة بمساعدة سامسونج!

شركة سامسونج المختصة بتطوير وإنتاج الشاشات Samsung Display تعمل الآن على تطوير تقنية تسمح بإدراج الكاميرا تحت الشاشة وسوف تساعد ابل في وضع نظام التعرف على الوجه Face ID مخفياً تحت الشاشة.

هذا الأمر سوف ينطبق بالأخص على إصدارات ايفون 15 برو القادمة العام المقبل بحسب ما ذكر موقع The Elec الإخباري الكوري.

أما بخصوص هواتف ايفون 14 برو فالتوقعات والشائعات تشير هذا العام إلى اعتماد ابل ثقب (دائري أو عريض) لاستيعاب الكاميرا الأمامية ونظام التعرف على الوجه.

تقنية سامسونج سوف تسمح بإخفاء حساسات التعرف على الوجه Face ID تحت الشاشة لتكون غير مرئية للعين المجردة بطريقة مماثلة لما فعلته سامسونج مع الكاميرا المخفية تحت الشاشة في هاتف جالكسي Z Fold 3.

لفعل ذلك، قامت سامسونج بتقليل كثافة بكسلات الشاشة في الجزء الذي يعلو حساس الكاميرا حتى يسمح ذلك بدخول كمية ضوء أكبر للكاميرا، لكن الكاميرا أنتجت صوراً ذات جودة أقل، وينتظر من سامسونج تحسين النتائج من التطويرات الجارية عليها حتى الآن.

التحدي الأكبر لن يكون إخفاء حساسات تقنية التعرف على الوجه Face ID أو التلاعب بشدة أمانها، وإنما سيكون التحدي في جودة التصوير من خلال كاميرا السيلفي الأمامية للهاتف.

وفقاً للتقرير الكوري، فإن سامسونج سوف تضيف هذه التقنية الحديدة لأول مرة في هاتفها Galaxy Z Fold5 العام القادم ولاحقاً في هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

هذا التحليل الجديد يتفق مع ما ذهب إليه محللون آخرون أفادوا أن الكاميرا الأمامية وتقنية Face ID المدفونة تحت الشاشة لن تكون متاحة على الايفون قبل عام 2023.