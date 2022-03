بريطانيا.. إصابات بمشاكل تنفسية جراء تسرب غاز في حديقة الملكة إليزابيث

أصيب عدد من الأشخاص بمشاكل تنفسية، جراء حادثة تسرب غاز في حديقة الملكة إليزابيث الأوليمبية بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت إدارة الحديقة، إنّه حدث إطلاق غاز بمركز الألعاب المائية صباح الأربعاء، وهناك عدد من المصابين بصعوبات في التنفس يتلقون العلاج، حسب هيئة الإذاعة البريطانية.

من جهتها، أوضحت خدمة الإطفاء أنّ تسرب الغاز نتج عن تفاعل كيميائي تسبب في إطلاق كمية كبيرة من غاز الكلور.

وكانت خدمة الإسعاف في لندن، ذكرت على تويتر، أنها تتعامل مع واقعة في الحديقة وأضافت أن لديها أفرادا وإمكانات في الموقع.

وأشارت إلى أنه تم إخلاء الحديقة من روادها، فيما لم تعلن السلطات البريطانية حتى الساعة (12:48 بتوقيت غرينيتش) مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

