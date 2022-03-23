الانزلاق الغضروفي أسبابه أعراضه وطرق علاجه

عرّفت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام الانزلاق الغضروفي بخروج الغضاريف من مواضعها في فقرات العمود الفقري، مما يؤدي لحدوث احتكاك بين الفقرات يتسبب بهذا الانزلاق.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب هذا الانزلاق بحمل أوزان ثقيلة بطريقة خاطئة، قلة الحركة والجلوس المستمر، التقدم في العمر، والسمنة.

وأشارت إلى وجود عدّة أعراض تدل على حدوث الانزلاق الغضروفي، والتي تختلف باختلاف موضع الانزلاق، فأعراض الانزلاق الغضروفي العنقي تظهر على شكل تيبس عضلات الرقبة وصعوبة تحريكها، أما الانزلاق الغضروفي القطني فإنّ أعراضه تكون على شكل آلام في القفص الصدري والضلوع تؤدي للإصابة بضيق التنفس.

وأكدت الجمعية الألمانية إمكانية علاج هذا الانزلاق من خلال تناول الأدوية والمسكنات التي تعمل على إرخاء العضلات، بالإضافة إلى الجراحة في الحالات الشديدة.

ودعت الأشخاص لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الحركية، وتجنب الجلوس لساعات طويلة، وذلك لكي يحموا أنفسهم من الإصابة بالانزلاق الغضروفي.

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