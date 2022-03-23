تسريبات تؤكد حصول Android 13 على ميزة منتظرة

أكدت التسريبات الواردة من شركة غوغل الأمريكية، احتواء النسخة القادمة من نظام التشغيل أندرويد على ميزة جديدة متعلقة بفتح الإشعارات.

وقالت التسريبات إنّ Android 13 سيزود بميزة تساعد المستخدمين على فتح الإشعارات الواردة لهاتفهم الذكي، في نافذة مستقلة.

وكانت الميزة المنتظرة قد ظهرت في الإصدار التجريبي Android 12L، حيث سمح للمستخدمين بسحب الإشعار إلى أحد أجزاء الشاشة قبل فتحه بصورة مستقلة.

وأكدت التقارير عمل هذه الميزة من خلال الضغط المستمر على الإشعار ومن ثم سحبه لأحد أجزاء الهاتف، وفتحه والتفاعل معه.

يُذكر أنّ الميزة الجديدة لا تزال مليئة بالأخطاء بحسب التسريبات، ومن المتوقع أن تحل غوغل جميع الأخطاء الموجودة فيها قبل طرحها رسمياً مع نظام Android 13.

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