ما الذي يجب إضافته للشاي لتخفيف الصداع بسرعة؟

روسيا – يمكن تخفيف الصداع وخطر الإصابة بالسرطان بإضافة نبات إكليل الجبل إلى الشاي. لأن له خصائص مفيدة من ضمنها تحسين عملية الهضم وإزالة الوذمة.

ويطلق الكثيرون على مشروب الشاي مع إكليل الجبل “مسكن آلام طبيعيا”، لأنه يساعد على تخفيض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان بما فيها سرطان الثدي، والسكري والخرف. كما أن له خصائص مسكنة للصداع والألم.

واتضح أن الشاي المضاف له إكليل الجبل يزيل الصداع بسرعة، ويساعد على سرعة التئام الجروح في تجويف الفم، ويحسن الذاكرة والتركيز ويخفف الإجهاد وخطر نوبات الهلع. كما أنه يساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم عند تناوله بصورة منتظمة.

ويمكن تحضير شاي إكليل الجبل بوضع ملعقة شاي من أوراق النبات المجففة في كوب ماء مغلي وتركه خمس دقائق بعدها يصفى ويمكن حسب الرغبة إضافة العسل أو الليمون عند شربه.

المصدر: نوفوستي

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