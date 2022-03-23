أندرويد 13 يجعل الإشعارات الصامتة بحجم أيقونات أصغر على شاشة القفل!

بالتأكيد سيجلب نظام أندرويد 13 العديد من المزايا الجديدة إلى خيارات الإعدادات وواجهة المستخدم الرئيسية. وعلى الرغم من أننا لازلنا بعيدين بعض الشيء عن إطلاقه بشكل رسمي، إلا أن الإصدار الثاني من نسخة المطورين جاء ببعض الميزات المثيرة للاهتمام التي تستحق الحديث عنها.

بناءً على تقرير موقع Android Police سيكون هناك اختلاف في حجم الإشعارات. بمعنى أنه إذا كان لديك أي إشعارات صامتة فسوف تظهر هذه الإشعارات بحجم أصغر على شاشة القفل من الإشعارات الأخرى.

يبدو أن نظام أندرويد 13 يحاول أن يجلب الكثير من التغييرات إلى الطاولة، وربما أكثر بكثير مما نظن. لحسن الحظ أن نظام أندرويد 12 جاء بإصلاح جديد وتغيير شامل لواجهة المستخدم ولم نكن نتوقع أن تضيف جوجل أي إضافات جديرة بالاهتمام في الإصدار التالي.

اتضح أننا على خطأ، حيث من الواضح أن الشركة الأمريكية تحاول أن تجلب الكثير من التغييرات الجمالية والوظيفية للنظام التي من شأنها أن تعزز من تجربة الاستخدام وتجعلها أفضل من أي وقت سابق.

أندرويد 13 يجلب أيقونات بحجم أصغر للإشعارات الصامتة

منذ أندرويد 10 ونحن نستطيع ضبط الإشعارات على الوضع الصامت. وبدلاً من الدخول إلى التطبيق والبحث في إعداداته عن إعدادات الإشعارات، يمكنك فقط الانتقال إلى الإشعار الخاص به على شاشة القفل والنقر فوقه وسيتم تحويلك مباشرة إلى خيار يسمح لك بتحويل وضع الإشعار إلى الصامت، وبهذا الشكل سيستمر الإشعار في الظهور ولكنه لن يصدر صوتاً حينما يأتي – تماماً وكأنك قمت بتحويل الهاتف إلى الوضع الصامت أو عدم الإزعاج.

هذه ميزة في غاية الأهمية، ويبدو أنها ستكون بشكل أفضل على أندرويد 13. فعندما تنتقل إلى شاشة القفل ويكون لديك الإشعارات الافتراضية بصوتها العادي والإشعارات الصامتة، فسوف تلاحظ أن الإشعارات الصامتة تظهر على شكل أيقونات مضغوطة بحجم أصغر مقارنة بالإشعارات الافتراضية التي تعمل بصوتها الطبيعي.

يمكنكم رؤية الاختلاف بوضوح شديد من خلال الصورة السابقة، حيث من الواضح أن الإشعارات الصامتة سوف تظهر أيقونة التطبيق فقط وبدلاً من أن تمتد الخلفية التي تظهر على شكل كبسولة دواء بعرض الشاشة، ستكون صغيرة جداً على شكل حبة دواء أصغر تتسع فقط لحجم أيقونات الإشعارات الصامتة – يمكنكم رؤية ما نريد توضيحه لكم بسهولة من خلال النظر في الصورة اليمنى السابقة.

في النهاية، على الرغم من أنه تغيير طفيف للغاية ولكنه سيساعد بشكل كبير المستخدمين على التمييز بين الإشعارات الافتراضية والإشعارات الصامتة وبهذا الشكل يكون لديهم القدرة على التركيز وتولية اهتماماتهم بشكل أكبر على الإشعارات الأكثر أهمية.