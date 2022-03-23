الملكة إليزابيث الثانية تُطلق صابوناً فاخراً لغسيل الصحون

أعلنت العائلة البريطانية المالكة عن إطلاق صابون فاخر صديق للبيئة مناسب لغسل الصحون، يحمل اسم الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت العائلة المالكة في بيانها، إنّ الصابون الجديد سيكون واحداً من عدّة منتجات أطلقها القصر الملكي بالتعاون مع شركة “نورفولك ناتشورال ليفينغ”، الرائدة في إنتاج المواد المنزلية الفاخرة.

وصُنع هذا الصابون الفاخر من مكونات نباتية صديقة للبيئة، وجاء تأكيداً لما كشفه بول بوريل في ديسمبر 2020 عن حب الملكة البريطانية لغسل الصحون.

وسيباع الصابون الجديد في منزل الملكة إليزابيث الثانية في مقاطعة نورفولك، مقابل 14.99 جنيه إسترليني.

يُذكر أنّ الملكة البريطانية أطلقت قبل حوالي شهر واحد مجموعة من العطور الخاصة بالكلاب، والتي يتم بيعها في منزلها الواقع في ساندرينغهام بنورفولك.

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