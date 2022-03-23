دراسة جديدة.. كورونا يرفع احتمال الإصابة بالسكري

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من نظام الرعاية الصحية في سانت لويس، أنّ معدل الإصابة بالسكري يرتفع 40% لدى الناجين من كورونا خلال عام من إصابتهم بالفيروس التاجي.

وأشار الباحثون إلى أنّ 1 من كل 100 شخص قد يصاب بالسكري، بعد إصابته بفيروس كورونا ونجاته منه.

وقال الباحثون إنّ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا أعلن عن 79.5 مليون إصابة بالفيروس، وهذا ما يعني احتمال وجود 795 ألف إصابة جديد بمرض السكري في أمريكا.

يُذكر أنّ هذه الدراسة جاءت لتعزز الدراسات التي تحدثت عن إمكانية وجود آثار جانبية عديدة للإصابة بكورونا، تظهر على المتعافين بعد الشفاء من المرض.

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