ابل ترد رسمياً على شكاوى استنزاف البطارية بعد تحديث iOS 15.4

رد فريق الدعم الخاص بأبل رسمياً على شكاوى استنزاف البطارية بعد التحديث إلى iOS 15.4 والتي ظهرت مؤخراً بشكل كثيف على الإنترنت.

يحدث أن يزيد الحديث عن استهلاك كبير لطاقة البطارية مع كل تحديث جديد لهواتف الايفون وخاصةً إن كان التحديث سنوياً أو فرعياً لكن كبير الحجم نسبياً.

الرد جاء من الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني على تويتر وأفاد بأن ذلك وضع “طبيعي” خلال الـ 48 ساعة التي تلي التحديث حيث تقوم المزايا والتطبيق بإعادة توفيق أوضاعها مع التحديث الجديد.

هذا يتماشى مع ما ذكرناه سابقاً حول تأثر أداء البطارية بعد التحديثات، وهو تأثر عرضي ومؤقت ولا يلبث أن يزول بفرض الحالة الجيدة الأصلية للبطارية.

Thanks for reaching out! We’ll be happy to help. It’s normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update. Let’s have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further. — Apple Support (@AppleSupport) ١٩ مارس ٢٠٢٢

على تويتر جاءت ردود فريق الدعم الفني من ابل على المستخدمين الذين اشتكوا من نفس المشكلة متشابهة حيث تراوحت بين طمأنتهم وسؤالهم عن تفاصيل أكثر للمشكلة.

هذا يعني بالضرورة شيئان: الأول، أن ابل على علم حقيقي بالمشكلة إذ يقوم موظفو الدعم الفني بإرسال تقارير المشكلات دورياً إلى الأقسام المعنية داخل ابل، أما الأمر الثاني، فلا تبدو هناك مشكلة حقيقية بتحديث iOS 15.6 تستدعي التدخل من ابل.

إذا كنت قد قمت بالفعل بالتحديث مؤخراً إلى تحديث iOS 15.4 فلا تنزعج كثيراً إن تأثر أداء البطارية، فقط يمكنك القلق إن استمرت المشكلة عدة أيام دون أن تنحل من تلقاء نفسها وترجع البطارية إلى أدائها الطبيعي.