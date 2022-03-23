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أمريكي يحصل على الشهادة الثانوية بعد تجاوزه الـ100 عام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المعمر الأمريكي ميريل بيتمان كوبر من تحقيق حلمه في الحصول على الشهادة الثانوية، بعد مرور أكثر من 80 عاماً على تركه الدراسة.

وحصل المُسن البالغ من العمر 101 عام على دبلوم المدارس الثانوية، من مدارس مقاطعة جيفرسون في ويست فيرجينيا.

وقالت مدارس مقاطعة جيفرسون إنّ ميريل التحق بكلية ستور التي كانت المدرسة الثانوية السابقة في هاربر فري، قبل أن يضطر في العام 1938 إلى ترك الدراسة في سنته الأخيرة بعدما غادرت عائلته باتجاه ولاية فيلادلفيا لأسباب مالية.

وكان أقارب ميريل قد تواصلوا مع المدرسة في العام 2018، بعدما أبدى المُسن الأمريكي حزنه لعدم قدرته على إكمال الدراسة، لتقوم المدرسة بالاستجابة لطلبهم وتمنح ميريل دبلومة فخرية بحضور عائلته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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