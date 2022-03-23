مايكروسوفت تتخلى عن متصفحها الشهير Internet Explorer

في خطوة متوقعة، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية إيقافها العمل بمتصفحها الشهير Internet Explorer (IE).

وقالت الشركة الأمريكية إنّ المتصفح الشهير لن يحصل على أي تحديثات عادية أو أمنية جديدة أو تصحيحات برمجية، بعد تاريخ 15 يونيو القادم.

وقامت مايكروسوفت بدمج برمجيات IE Mode في متصفح Edge، ليكون المستخدمون قادرين على استخدام المواقع التي قاموا بإنشائها باستخدام Explorer حتى العام 2029.

ومن المتوقع أن يحل متصفح Edge محل المتصفح القديم، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في العالم عند إطلاقه.

يُذكر أن مايكروسوفت قررت التخلي عن متصفح Explorer لعدم قدرته على مواكبة التطور الموجود في عالم المتصفحات، ولتراجع شعبيته، بالإضافة لتصميمها متصفح Edge ليوفر حماية لبيانات المستخدمين من خلال تزويده ببرامج للتصدي للمواقع الاحتيالية عبر الإنترنت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية