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وزير أفغاني يتحول لسائق تاكسي في أميركا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرفت حياة وزير المالية الأفغاني السابق خالد بايندا تحولاً جذرياً في حياته خلال الأشهر الماضية، فبعد أن كان وزيراً للمالية يشرف على 6 مليارات دولار أمريكي في بلده أفغانستان، أصبح سائق تاكسي يعمل من أجل مئات الدولارات في أمريكا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدّة صور للوزير الأفغاني السابق -الذي لجأ لأميركا بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد- والتي ظهر فيها خلف مقود سيارة تاكسي تابعة لشركة التكسي في أميركا.

وقال الوزير الأفغاني السابق البالغ من العمر 40 عاماً، إنّ هذه الوظيفة تتيح له إعانة عائلته التي رافقته إلى ولاية فرجينيا، وأشار إلى أنّه عالق ما بين حياته القديمة وحياته الحالية، وأنّه لم يكن يرغب بهذه الحياة إلّا أنّه أجبر عليها، مؤكداً في الوقت ذاته عدم انتمائه لهذه الحياة أو لحياته السابقة.

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قناة 218 الليبية

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