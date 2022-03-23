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وائل جسار سيغني تتر مسلسل السر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن انتهائه من تسجيل تتر البداية والنهاية لمسلسل “السر” المنتظر عرضه في رمضان القادم.

وستحمل شارة البداية عنوان “عيش يا ابن آدم دنيتك”، أما أغنية النهاية فستحمل عنوان “خلاص يا ابن الحلال”، والأغنيتان ستكونان من كلمات أحمد علي موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يغني فيها النجم اللبناني تتر مسلسلات مصرية، منذ 7 سنوات.

وكان وائل جسار قد غنى في السابق تترات عدّة مسلسلات مصرية كـ” أستاذ ورئيس قسم”، و”الدالي”، و”كيد النسا” و”شمس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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