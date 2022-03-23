أشرف زكي ينفي شائعات وفاة أحمد حلاوة

فنّد نقيب المهن التمثيلية المصرية الدكتور أشرف زكي الشائعات التي راجت مؤخراً، وتحدثت عن وفاة الفنان أحمد حلاوة.

وقال أشرف زكي إنّ حالة أحمد حلاوة غير مستقرة، وإنّه لا يزال في الغيبوبة التي دخل فيها، بعد تدهور صحته عقب إصابته بفيروس كورونا في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الفنان المصري لا يزال تحت الرعاية الصحية في المستشفى، وكان عدد من الفنانين المصريين قد نعوا الفنان أحمد حلاوة عقب انتشار شائعة وفاته.

يشار إلى أن الفنان المخضرم أحمد حلاوة قد ظهر في الموسم الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار2، أما “حكاية 90 يوم” من مسلسل “ورا كل باب” كان آخر الأعمال التي شارك فيها أحمد حلاوة.

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