سرق هاتفها في وضح النهار.. ومكالمة فيديو كشفته

شهدت مصر حادثة سرقة طريفة مشابهة لحادث اللص الذي سرق هاتف الصحفي أثناء قيامه ببث مباشر قبل أشهر، حيث قام أحد اللصوص بمباغتة فتاة -في مدينة قنا جنوب مصر- وسرق هاتفها أثناء إجرائها مكالمة فيديو.

وساهمت سرعة رد فعل صديقتها في كشفه، حيث قامت بالتقاط لقطة شاشة ظهر فيها اللص بشكلٍ واضح.

وعلى الفور قامت الفتاة بتحرير محضر حول تعرضها للسرقة، وأرفقت بالمحضر صورة اللص.

وانتشرت القصة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث وصفه الناس اللص المنحوس.

يذكر أنّ الشرطة المصرية أكدت تكثيفها البحث عن اللص، من أجل الإمساك به بأسرع ما يمكن.

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