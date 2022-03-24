معين شريف يغني تتر الجزء الثاني من الكندوش

أعلن الفنان اللبناني معين شريف عن انتهائه من تسجيل أغنية “كنا مبارح” التي ستكون تتر الجزء الثاني من مسلسل الكندوش.

وروج الفنان اللبناني للأغنية من خلال مقطع فيديو نشره على انستغرام ظهر فيه رفقة الفنان أيمن رضا.

وأغنية “كنا مبارح” من كلمات محمود إدريس، وألحان رضوان نصري، وتوزيع وتنفيذ وميكساج شيرو منان، وإخراج إبراهيم قاسم.

وسيعرض الجزء الثاني من مسلسل الكندوش في الموسم الرمضاني القادم، وسيشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال أيمن زيدان، سامية الجزائري، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، أيمن رضا، حسام تحسين بك، شكران مرتجى، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الجزء الأول من الكندوش الذي عرض في رمضان الماضي تعرض إلى انتقادات كثيرة بسبب بطء الأحداث، وعدم وجود حبكة جيدة.

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