جوجل تجلب ميزة Play as you download لجميع مستخدمي أندرويد 12!

بناءً على تقرير صادر من موقع 9To5Google، فإن شركة التكنولوجيا الأمريكية تخطط من أجل طرح ميزة Play as you download لجميع مستخدمي نظام أندرويد 12 في المستقبل القريب وأن الميزة في حيز إطار التنفيذ بالفعل.

خلال مؤتمر Google For Games Developer Summit تطرقت شركة جوجل للتركيز على قطاع الألعاب لمنصتي أندرويد وستاديا ويبدو أن الشركة تريد أن تجعل من الألعاب وسيلة أساسية في حياة البشر وتكون في متناول أيديهم بسهولة وبشكل أفضل من ذي قبل.

بالنسبة لنظام أندرويد 12، فإن ميزة Play as you download التي تم طرحها لأول مرة في منتصف العام الماضي تهدف إلى جعل اللعبة قابلة للعب حتى وقبل أن ينتهي المستخدم من تنزيلها بالكامل على ذاكرة الهاتف. باختصار شديد، وكما هو موضح من عنوان التقنية، فسوف تكون قادراً على تشغيل اللعبة أثناء تنزيلك لها من متجر جوجل بلاي.

وبالتالي، ومثل العديد من منصات الألعاب الأخرى التي تتيح لك القدرة على تشغيل الألعاب عبر الإنترنت، فإن الميزة الجديدة ستعمل على تنزيل البيانات الأكثر أهمية أولاً على ذاكرة الهاتف، وبمجرد أن تتجاوز مرحلة التنزيل تحميل الملفات الضرورية للعبة، سيكون المستخدم قادر على بدء تشغيل اللعبة، على أن تستمر عملية تنزيل باقي الملفات الأخرى في الخلفية دون أن تؤثر على تجربة اللعب.

ميزة Play as you download تتطلب أندرويد 12

بالتأكيد، ستتطلب الميزة الجديدة أحدث إصدار من نظام شركة جوجل “Android 12” وهذا لأن الشركة قدمت الميزة لأول مرة مع هذا النظام.

لحسن الحظ، أن جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية تعمل في الوقت الحالي على الدفع بنظام أندرويد 12 للمزيد من المستخدمين. لذا، من المؤكد أنه سيكون هناك عدد كبير من المستخدمين المستفيدين من الميزة الجديدة من جميع أنحاء العالم.

للأسف الشديد، جوجل لم تصرح بالمخطط الزمني المحدد لموعد طرح الميزة بشكل رسمي. وهذا يعني أن جميع المستخدمين مُضطرين على تنزيل جميع ملفات اللعبة بالكامل قبل أن يتمكنوا من تشغيل الألعاب، حتى وبالنسبة لمن هم لديهم نظام أندرويد 12 على الهاتف.

كل ما صرحت به شركة جوجل هو أنه سيتعين على مطوري الألعاب إجراء بعض التغييرات الطفيفة في ألعابهم لكي تعمل ميزة Play as you download بشكل طبيعي مع المستخدمين.