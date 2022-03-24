رجل إطفاء هندي ينقذ قطا عالقا أعلى برج للاتصالات

خاطر رجل إطفاء هندي يدعى شاندراكنت أنانداس في حياته؛ من أجل إنقاذ حياة قط عالق في أعلى برج للاتصالات يقع في مدينة بوني غرب الهند.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة قيام شاندراكنت بتسلق البرج الذي يصل طوله إلى تسعة أمتار من أجل إنزال القط العالق في الأعلى.

وقال رجل الإطفاء الشجاع إن أصحاب القط قدموا بلاغًا؛ من أجل إنقاذ قطهم العالق في أعلى البرج، وهذا ما دفعه إلى إنقاذه.

ونجح شاندراكنت في الإمساك بالقط ووضعه في سلة وأنزله بعد ثلاث محاولات، حيث فشل في المحاولتين الأولى والثانية قبل أن ينجح في الثالثة.

من جانبها، شكرت العائلة المالكة للقط رجل الإطفاء الهندي، ووصفت العمل الذي قام به بالبطولي والإنساني.

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