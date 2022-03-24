رحيل ستيفن ويلهايت مبتكر تنسيق GIF

أكدت تقارير أصدرتها قناة “NCB” وفاة مبتكر تنسيق تبادل الصور ” GIF” ستيفن ويلهايت عن عمرٍ يناهز 74 عامًا.

وقالت القناة إن الراحل فارق الحياة يوم 14 مارس الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأشارت إلى أنّه قضى الأيام الأخيرة من حياته بين أفراد عائلته.

ويعد المهندس المولود عام 1948 واحدًا من أهم مهندسي أنظمة الكمبيوتر في شركة CompuServe، ونجح المهندس الراحل في العام 1987 في ابتكار تنسيق “GIF” الذي يعمل على ضغط البيانات الصورية والرسومات في صيغة تجعل تبادلها أمراً سهلاً للغاية.

ونال ويلهايت في العام 2013 جائزة Webby بسبب دوره في تطوير الإنترنت.

يذكر أن تنسيق “GIF” يدعم 8 بت لكل بكسل، مما يساعد الصور بالوصول إلى لوحة بـ 255 لونًا، بالإضافة لدعمه الرسوم المتحركة مع السماح لكل إطار باستخدام لوحة منفصلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية