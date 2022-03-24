تحديث iOS 15.4 – تغيير جديد مفيد في تطبيق الملاحظات!

تم إطلاق تحديث iOS 15.4 مؤخراً بعدة مزايا جديدة والعديد من الإصلاحات في النظام إلا أن هناك تغييراً بسيطاً ومفيداً في الوقت ذاته طرأ على تطبيق الملاحظات Notes على الايفون والايباد يجدر الإشارة إليه.

التعرف على النصوص بسهولة داخل تطبيق الملاحظات!

مع إطلاق تحديث iOS 15 و iPadOS 15 وفرت ابل للمستخدمين خاصية النص الحي Live Text والتي تعتمد على الكاميرا التعرف على النصوص في المشهد أو الصورة.

كذلك يمكن التعرف على نوع النص سواء كان رقم هاتف أو عنوان ما على الخريطة أو بريد إلكتروني كذلك إمكانية نسخ النص لترجمته أو التعامل معه بأي طريقة تريد.

تلك الميزة موجودة في النظام بشكل عام، تجدها في تطبيق الكاميرا والمتصفح ومعرض الصور وبالطبع كذلك تطبيق الملاحظات.

كانت هناك طريقة للتعرف على الكلام وإدراجها في الملاحظات كنص رقمي اعتيادي قابل للتعديل والنسخ واللصق مع إطلاق تحديث iOS 15 منذ أشهر، لكن مع تحديث iOS 15.4 بات الأمر أكثر سهولة.

الآن بعد التحديث إلى iOS 15.4 يمكنك استخدام خاصية التعرف على النصوص بسهولة في تطبيق الملاحظات على الايفون والايباد، فقط من خلال فتح أي ملاحظة والضغط على أيقونة الكاميرا ثم اختيار “مسح النص” أو “Scan Text”.

بعدها سوف يمكنك توجيه الكاميرا إلى أي شيء به نصوص: ورقة، لوحة، كارت، أو أي شيء وسوف يتولى النظام تحليل المشهد والتعرف على النص، يعظها قم بتحديد النص الذي تريده واضغط على إدراج أو insert لتتم إضافة النص مباشرة إلى الملاحظة، هكذا بكل سهولة دون الحاجة إلى إدخاله يدوياً واستهلاك الوقت والجهد.

الفيديو المرفق من ابل يوضح الطريقة أيضاً لمن يريد معاينة الخيار الجديد في تطبيق الملاحظات:

هذه الميزة سوف تكون مفيدة للغاية بكافة المستخدمين على اختلاف وظائفهم وأنشطتهم الحياتية.