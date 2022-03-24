كاريس بشار تتصدر بوستر مسلسل كسر عظم

كشفت شركة “كلاكيت ميديا” عن البوستر الرسمي لمسلسل كسر المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وتصدرت النجمة كاريس بشار البوستر الرسمي الذي عرض على انستغرام، وظهر إلى جانبها بقية أبطال العمل كخالد القيش، سامر إسماعيل، نادين خوري، نادين تحسين بك، وكرم الشعراني.

وحظي البوستر الرسمي للعمل، والبوسترات الفردية لأبطال المسلسل بانتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بوستر الفنانة كاريس بشار.

وسيتناول المسلسل صراع البقاء في زمن الحرب السورية، والتحديات الكبيرة التي يمر بها أبطال العمل، والتي تظهر معاناة الشعب السوري خلال سنوات الأزمة.

مسلسل كسر عظم من تأليف علي معين صالح، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة كلاكيت ميديا، وبطولة كاريس بشار، فايز قزق، كرم الشعراني، نادين خوري، ونادين تحسين بك، سامر إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.

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