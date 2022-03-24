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تناول البرتقال الأحمر مع هذه الأدوية يضر بالصحة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّرت بوابة “aponet.de” التابعة لرابطة الصيادلة الألمان من تناول البرتقال الأحمر عند تناول بعض أنواع الأدوية، وقالت إن تناولها يؤدي لنتائج عكسية.

وبررت الأمر باحتواء البرتقال الأحمر على مادة “فورانوكومارين” التي قد تؤدي إلى حدوث تفاعلات دوائية في الجسم مع العقاقير الخافضة للكوليسترول ك”أتورفا”، “لوفستاتين”، “سيمفاستاتين”.

وأشارت إلى أن البرتقال الأحمر يتفاعل مع أدوية الضغط ك”نيفيديبين”، ” فيلوديبين”، ومضادات التخثر، وبعض الأدوية المثبطة للمناعة، وأدوية السرطان، بالإضافة إلى تفاعله مع بعض المسكنات القوية.

ودعت البوابة الألمانية الأشخاص الذين يتناولون الأدوية السابقة الذكر لقراءة النشرة الطبية المرفقة مع الأدوية أو استشارة الطبيب قبل تناول البرتقال الأحمر لتجنب تفاعله مع الأدوية التي يتناولونها.

 

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قناة 218 الليبية

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