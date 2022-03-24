سامسونج تستحوذ على أكثر من 60% من مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي!

سامسونج هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الصناعة عندما يتعلق الأمر بقطاع الهواتف الذكية القابلة للطي وهذا لأنها في الأساس كانت من أوائل الشركات التي دخلت إلى سوق عالم الهواتف الذكية ولهذا السبب استطاعت الشركة الكورية أن تبتكر فئة جديدة من الهواتف الذكية والتي نلقبها الآن بالهواتف الذكية القابلة للطي “Foldable Phones”.

وبناءً على أخر التقارير وحسب إحصائيات عام 2021، فمن الواضح أن العملاق الكوري يفرد جناحية ويهيمن هو وحده على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

وفقاً لإحصائية Omdia فإن شركة سامسونج تستحوذ على أكثر من 61% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي في نهاية عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك فلقد حصدت الشركة الكورية 5 مراكز متقدمة في إحصائية أفضل 11 هاتف ذكي قابل للطي حتى الآن.

وقد أضاف التقرير بأن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 هو أشهر هاتف ذكي قابل للطي في العالم والذي تم شحن ما يصل إلى 4.6 مليون وحدة منه بنهاية العام الماضي ويعتبر هذا إنجازاً عظيماً للشركة الكورية الجنوبية بالنظر إلا إنها لم تتمكن سوى من بيع 1.1 مليون وحدة فقط من هاتف Galaxy A Flip في عام 2020.

بغض النظر عن كم التحسينات الهائلة التي طالت الإصدار الجديد لعام 2021 مقارنة بالإصدار السابق، إلا أن الخطوة التي اتخذتها شركة سامسونج في تقليل سعره بمقدار 400$ دولار أمريكي تقريباً ساعد بشكل كبير على تحسين مبيعات الإصدار الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك أخبار سارة أيضاً لعشاق العلامة التجارية الذين يرغبون في الحصول على هاتف ذكي قابل للطي يوفر تجربة الحاسوب اللوحي، حيث قررت سامسونج تخفيض سعر هاتف Galaxy Z Fold 3 بمقدار 200$ دولار أمريكي مقارنة بالجيل السابق.

ساعد فرق السعر الجديد على رفع إجمالي عدد شحنات الهاتف من 700 ألف وحدة في عام 2020 إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة في نهاية عام 2021.

بناءً على تقرير Omdia فإن شركة سامسونج استطاعت أن تبيع أكثر من 7.5 مليون وحدة من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 بنهاية عام 2021 وهو ما يزيد عن 61% تقريباً من إجمالي عدد الهواتف الذكية القابلة للطي التي تم بيعها إلى الآن. ومن المحتمل أن ترتفع حصة سامسونج إلى أكثر من 70% بحلول نهاية العام الجاري.