حنان ترك تتعرض لوعكة صحية وابنها يطلب الدعاء

كشف آدم نجل الفنانة المصرية حنان ترك عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى.

ونشر آدم عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي في إنستغرام، قصة طلب من خلالها متابعيه بالدعاء لوالدته.

ولم يكشف ابن الفنانة المصرية عن نوع الوعكة الصحية، التي تعرضت لها والدته.

وحظي المنشور بتفاعل كبير من عشاق حنان الترك، الذين تمنوا الشفاء العاجل لها.

وكانت الفنانة المصرية قد كشفت قبل فترة إصابتها وبقية أفراد عائلتها بفيروس كورونا، قبل أن تعلن تعافيهم من المرض من خلال تغريدة على تويتر، وشكرت جميع من سأل عنها وعن أسرتها خلال فترة مرضهم.

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