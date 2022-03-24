واتس اب سوف يتيح تغيير لغة التطبيق يدوياً!

بناءً على تقرير موقع Android Police فإن من بين الميزات الجديدة التي يعمل عليها مطورو تطبيق واتس اب هي ميزة استبدال وتغيير لغة التطبيق من الداخل بشكل يدوي.

في الوقت الحالي، فإن لغة الهاتف هي من تحدد لغة تطبيقات واتس اب، ويتوفر التطبيق بأكثر من 60 لغة مختلفة ولكن لا يوجد أي خيار مدمج في إعدادات التطبيق يسمح بالقدرة على تغيير لغة التطبيق يدوياً. لحسن الحظ أنه من الواضح أن هذا الأمر سيتغير في المستقبل القريب.

فبناءً على المعلومات الموجودة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتس اب، اتضح أنه سيحتوي على خيار إضافي يتيح اختيار لغة التطبيق المفضلة من قائمة اللغات بشكل منفصل.

يُقال أن هذه الميزة كانت متاحة بالفعل لبعض المناطق من حول العالم والتي من بينها الهند، ولكن يبدو أن الميزة الجديدة في طريقها للوصول إلى جميع أنحاء العالم وسوف يعثر عليها جميع المستخدمين في المستقبل بغض النظر عن منطقة إقامتهم.

يتزامن وصول الميزة مع نفس وصول ميزة جديدة في نظام أندرويد 13 والتي سوف تسمح بتغيير اللغات بشكل منفصل بناء على كل تطبيق على حدة.

تطبيق واتس اب يسمح باستبدال لغة التطبيق يدوياً

يمكنكم رؤية الميزة الجديدة بوضوح من خلال الصورة السابقة، حيث تم إضافة قسم جديد في التطبيق باسم اللغة “Language” وعند النقر عليه سيؤدي ذلك إلى ظهور قائمة من خيارات إعدادات اللغة للاختيار من بينها.

من المؤكد أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير ولا نعلم ما هو موعد صدورها بالتحديد. ولكن في الوقت الحالي فإن الخيار الوحيد لاستبدال لغة تطبيق واتس اب يكون من خلال تغيير لغة الهاتف الأساسية.

على كل حال، هي ليست الميزة الوحيدة التي طالب تطبيق الدردشة الأكثر شهرة خلال الأشهر القليلة الماضية. حيث حصل التطبيق المملوك من قِبل شركة ميتا على ميزة ردود الفعل على الرسائل وميزة استطلاعات الرأي للمحادثات الجماعية وبعض الميزات الأخرى.

ومع ذلك فإن عدد كبير من المستخدمين يشتكون كثيراً من عدم وجود ميزات جديدة مبتكرة أكثر إبداعاً مقارنة بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيليجرام. ولكن على مدار الأشهر القليلة الماضية يحاول واتس اب أن يلحق بالركب قدر المستطاع ويسير على نهج “أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي على الإطلاق”.

والآن اخبرونا في التعليقات، هل فعلاً أنتم في حاجة إلى ميزة استبدال لغة تطبيق واتس اب يدوياً أم إنها دون فائدة؟