جيميل يختبر ميزة إيقاف إشعارات الهاتف أثناء استخدامه على سطح المكتب!

يبدو أن شركة جوجل تختبر ميزة جديدة لبريد جيميل الإلكتروني الخاص بإصدار سطح المكتب والتي من شأنها أن تمنحه الصلاحية لإيقاف إشعارات الهاتف الذكي بشكل مؤقت أثناء الاستخدام.

لتوضيح الأمور بشكل أفضل، سيتيح لك تطبيق جيميل على سطح المكتب خيار جديد يسمح لك بإيقاف إشعارات الهاتف الذكي مؤقتاً أثناء استخدامك للبريد الإلكتروني على سطح المكتب.

هذه المعلومات الجديدة مصدرها موقع 9To5Google وجاءت بعد فترة قصيرة جداً من طرح جوجل للتصميم الجديد لبريد جيميل الإلكتروني الخاص بها. ومن الواضح أن الميزة الجديدة وصلت بالفعل إلى بعض الأجهزة.

جيميل سيتيح إيقاف الإشعارات على الهاتف مؤقتاً أثناء استخدام البريد على سطح المكتب

بناءً على تقرير موقع 9To5Google فإن هذه الميزة وصلت إلى إحدى الحسابات بالفعل، حيث يعرض بريد جيميل الخيار الجديد الذي من شأنه إيقاف إشعارات الهاتف الذكي بشكل مؤقت عندما يكون عميل بريد سطح المكتب في حالة نشاط وقيد الاستخدام.

ظهرت الميزة الجديدة في حساب (تجريبي) واحد فقط ولم تذكر جوجل أي شيء عنه. ربما تكون الميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار، ولكن هذه الميزة ظهرت في إحدى حسابات Workspace إذا كنت تتساءل.

فقط يمكنك إلقاء نظرة على الصورة التي شاركها موقع 9To5Google والتي توضح هذا الخيار الجديد. مكتوب في هذا الخيار “Pause Mobile Notifications While You`re Using This Device” وهذا يعني “قم بإيقاف إشعارات الهاتف أثناء استخدام هذا الجهاز.“

بالطبع هي ميزة بسيطة للغاية ولكن من الممكن أن تكون في غاية الأهمية بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص. بمعنى أخر: لماذا قد تتلقي إشعارات من بريد جيميل على هاتفك الذكي إذا كنت تستخدم نفس البريد بالضبط على جهاز الكمبيوتر؟

الميزة منطقية للغاية وتعمل على تعزيز كفاءة وإنتاجية الأشخاص وتحد من تشتيت انتباههم أثناء العمل على أجهزة الكمبيوتر واستخدام بريد جيميل عميل سطح المكتب.

هذه الميزة لم تصل إلينا بعد

حاولنا البحث عن هذه الميزة الجديدة في قائمة إعدادات بريد جيميل على سطح المكتب ولكنها ليست متواجدة على الإطلاق، مما يعني أنها ليست قيد التفعيل وبالمثل لا يمكن إيقاف تفعيلها حتى وإذا كانت قيد التفعيل. ولكن هذا يدل فقط على شيء واحد وهو أن الميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار.

بناءً على الصورة التي شاركها المصدر، فمن الواضح أيضاً أنه يُمكن إيقاف تشغيل هذه الميزة من خلال النقر على تبويب No thanks. ومن المحتمل أن يتم إدراج هذه الميزة في قائمة الإعدادات بداخل إعدادات الموقع وخيار الأذونات الإضافية.