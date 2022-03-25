تأجيل إطلاق Xiaomi 12 Ultra للربع الثاني من العام وهذه هي الأسباب!

أطلقت شركة شاومي ثلاث هواتف ذكية ضمن عائلة Xiaomi 12 حتى الآن وهم Xiaomi 12X و Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro. جدير بالذكر أنه لم يتم إطلاق هذه الهواتف إلا في موطن الشركة فقط، ولم يتم إطلاقها عالمياً حتى الآن.

بناءً على أحدث التقارير الصادرة عن إحدى مواقع التقنية الأوربية، فإن شركة شاومي وضعت مخطط زمني من أجل تحديد موعد إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra خلال الربع الثاني من عام 2022 وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى احتمالية إطلاق الهاتف خلال الربع الأول.

هذا يعني أن شركة شاومي قررت تأجيل إطلاق الهاتف الرائد بالسلسلة من أجل التركيز على حدث الإطلاق العالمي لكل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro المتوقع رؤيتهم يوم 15 مارس القادم.

تأجيل إطلاق Xiaomi 12 Ultra حتى الربع الثاني من العام الجاري

البعض قد يتساءل: لماذا يتعين علينا انتظار هاتف Xiaomi 12 Ultra في حين أن الشركة أطلقت بالفعل Xiaomi 12 Pro والذي يتمتع بمواصفات متطورة وكاميرا احترافية عالية الجودة؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتذكر أن شركة كوالكم تعمل على الإصدار المحسن من شريحة Snapdragon 8 Gen 1 والتي نتوقع أنها ستحصل على لقب جديد مثل Snapdragon 8 Gen 1 Plus. هذا يعني أنه على الأرجح أرادت شاومي تأجيل إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra حتى تُعلن شركة كوالكم بشكل رسمي عن شريحتها التالية أولاً.

باختصار شديد، شاومي تريد استخدام شريحة Snapdragon 8 Gen 1 المبنية على عقدة تصنيع TSMC`s 4nm وليست عقدة تصنيع Samsung`s 4nm.

مؤخراً تم تسريب العديد من العروض الغير رسمية لهاتف Xiaomi 12 Ultra والتي يتبين من خلالها أنها مستندة على أشكال الحافظات الجلدية الخاصة بالهاتف والتي أكدت على وجود وحدة كاميرا دائرية عريضة تشغل نصف مساحة الجانب الخلفي العلوي للهاتف.

الهاتف قادم بسرعة شحن 120 وات

بالنسبة إلى مواصفات هاتف Xiaomi 12 Ultra فعلى الأرجح سيتم تزويد الهاتف ببطارية 4900 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 120 وات للشحن السلكي وبسرعة 50 وات للشحن اللاسلكي.

سيعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة MIUI المستندة على نظام أندرويد 12. وسيمتاز بشاشة AMOLED ضخمة والتي نتوقع أن تكون عبارة عن لوحة عرض LTPO 2.0 لدعم تقنية معدل التحديث الديناميكي من 1Hz وحتى 120Hz.

بالتأكيد سيتم تمييز الهاتف بإمكانات متطورة في قدرات التصوير الفوتوغرافي، وربما يتم ضبطها بواسطة شركة Leica للبصريات. وغني عن القول، من المؤكد أن هذا الهاتف سيكون أغلى من أشقائه الأخرين.