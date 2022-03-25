سلاف فواخرجي تروج لشخصيتها في مع وقف التنفيذ

بدأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد “مع وقف التنفيذ”، حيث قامت بنشر برومو الترويجي على حسابها في انستغرام.

وظهرت الفنانة السورية في مشاهد عدة كشفت من خلالها عن شخصية جنان التي ستلعبها في المسلسل، وعلّقت على الفيديو بالقول: بعد أيام حكاية جنان للعالم.

وأشارت سلاف فواخرجي إلى أن جنان ستكون أحد أعضاء المجلس الشعبي السوري، وستمر خلال المسلسل بمجموعة من الأحداث والمواقف المثيرة.

ومسلسل مع وقف التنفيذ من تأليف علية وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة سلاف فواخرجي، غسان مسعود، عباس النوري، شكران مرتجى، صفاء سلطان، صباح الجزائري، وائل زيدان، يامن الحجلي، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

يذكر أن سلاف فواخرجي ستظهر أيضاً في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش الذي تلعب بطولته رفقة الفنان أيمن زيدان.

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