تحديث زووم الجديد يجلب لمستخدمي آبل ميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق زووم قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق تحديث جديد لمستخدمي أجهزة آبل جلب معه مجموعة من الميزات.

وقالت الشركة إن التحديث Zoom 5.10 سيمكن المستخدمين من فتح الأفاتار الخاص بهم أثناء محادثة الفيديو، حيث سيكونون قادرين على استبدال صورهم الشخصية بصورة أفاتار تحاكي تعبيرات الرأس والوجه.

وقالت زووم إنها ستقوم بإطلاق صور رمزية على شكل حيوانات في البداية، قبل أن تطلق رموزًا أخرى في المستقبل.

ولتشغيل الصور الرمزية أفاتار؛ يجب أن يقوم المستخدم بتشغيل كاميرا الويب، ومن ثم تمكين الفيديو، وبعد ذلك الضغط على خيار “Stop Vedio” الموجود في شريط أدوات الاجتماع، ومن ثم تحديد خلفية أو مرشح، وأخيرًا الانتقال إلى علامة التبويب أفاتار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية