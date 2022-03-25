أميركية تتقدم بشكوى طارئة والسبب وجبة ناقصة!

أعلنت شرطة أوهايو الأميركية عن تلقيها شكوى غريبة من امرأة أميركية طالبتها بالتدخل من أجل وجبة دجاج كنتاكي ناقصة.

وقالت الشرطة إن المرأة اتصلت بالرقم 911 وتقدمت بشكوى ضد أحد فروع كنتاكي بعدما حصلت على وجبة من 4 قطع في حين دفعت ثمن وجبة مكونة من 8 قطع، وطالبت بالحصول على بقية القطع.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة طالبت بإرسال عناصر لمنزلها للتأكد من الأمر، رغم تأكيد الشرطي على أنّ مشكلتها لا تصنف من بين المشاكل الطارئة.

وبعد إصرار المرأة، التي لم تكشف هويتها؛ أرسلت الشرطة فريقًا للتأكد من الشكوى، وطلبت منها رفع القضية للمنازعات المدنية.

يذكر أن الشكوى الغريبة أغضبت إدارة شرطة أوهايو، ودفعتها للطلب من المواطنين عدم الاتصال بأرقام الطوارئ إلا في الحالات الطارئة فعلاً، والتي تستحق تدخل رجال الشركة لحلها.

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