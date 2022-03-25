دواء لخفض الكوليسترول يقي من خطر الشلل الرعاش

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون تابعون لمركز راش في شيكاغو الأميركية دور دواء “ستاتين” لخفض الكوليسترول في الوقاية من الشلل الرعاش.

وشملت الدراسة التي نشرتها المجلة الأكاديمية لطب الأعصاب فحص 2481 شخصًا على مدار ست سنوات، تناول 936 منهم دواء “ستاتين”.

وأثبتت التجارب أنّ الأشخاص الذين تناولوا هذا الدواء المخصص لخفض الكوليسترول والوقاية من أمراض تصلب الشرايين، انخفضت نسبة إصابتهم بالشلل الرعاش بـ16% مقارنة بالآخرين.

وأشار الباحثون إلى أن الجرعة العالية من هذا الدواء تقلل ظهور أعراض باركنسون أكثر من الجرعة الخفيفة أو المتوسطة.

وأوضحوا أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المخفضة للكوليسترول يكونون أقل عرضة للإصابة بالباركنسون والشلل الرعاش.

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