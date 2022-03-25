وفاة الفنان أحمد حلاوة عن عمرٍ يناهز 73 عاما

أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي وفاة الفنان أحمد حلاوة عن عمرٍ يناهز 73 عامًا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.ً

ولاحقت شائعات الوفاة الفنان الراحل منذ دخوله في الغيبوبة، حيث نفى أشرف زكي قبل أيام عدة هذه الشائعات وطالب بالتوقف عن ترويجيها، قبل أن يعلن الخبر المحزن بنفسه.

وكان الفنان أحمد حلاوة قد أعلن إصابته بكورونا في فبراير الماضي، وطلب من جمهوره الدعاء له ليعود لهم بأفضل حال، لتدهور بعدها حالته الصحية بشكلٍ مفاجئ في شهر مارس الجاري، ويدخل في غيبوبة استمرت حتى وفاته.

درس أحمد حلاوة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1973، وفي عام 1990 نال دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج، قبل أن يحصل في عام 1994 على دكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينمائي في بوخارست الرومانية.

وقدم الراحل خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال، منها: البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الاختيار2، هجمة مرتدة، شقة فيصل، بدون ذكر أسماء، الحرب العالمية الثالثة، رد فعل، هو في كده، شياطين المدينة، بائعة الشاي، وغيرها الكثير من الأعمال.

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