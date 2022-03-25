اشترِ برنامج WinX DVD Ripper و Video Converter واحصل على خصم كبير وفرصة 100% للفوز بجوائز قيمة

إلى كل المستخدمين الذين يولون اهتماماً كبيراً لأقراص DVD والأفلام والوسائط وأقراص DVD الرياضية نقول لهم “هل لديكم أقراص DVD وتودون نسخها إلى الحاسوب أو إلى هاتفك المحمول أو الجهاز اللوحي؟ هل تودون التخلص من أقراص DVD وتودون الحصول على نسخة احتياطية منها؟” برنامج WinX DVD Ripper Platinum هو خياركم الأمثل من أجل نسخ أقراص DVD بسهولة وسلاسة ودون إتلاف الملفات أو إفساد الجودة.

ولدينا أيضاً برنامج WinX HD Video Converter Deluxe لتحويل مقاطع الفيديو الرياضية حتى وإن كانت بدقة 4K إلى أي تنسيق أخر بسهولة شديدة. والأفضل من ذلك أن هذه البرامج تُباع بخصم 40% لفترة محدودة – مع فرصة الربح بجوائز قيمة.

برنامج WinX DVD Ripper Platinum – ضمن مجموعة برامج WinXDVD – يمكنه مساعدتك إذا كنت تمتلك مكتبة من أقراص الـ DVD وتود تحويلها إلى ملفات بصيغ أخرى يمكن تشغيلها بسهولة على الحاسوب أو الهاتف أو أي جهاز آخر دون تعقديات ودون الحاجة إلى مشغل أقراص DVD الذي لم يعد متاحاً الآن بصورة واسعة كما السابق.

عروض حصرية وفرصة ربح بنسبة 100% جوائز قيمة بمناسبة موسم March Madness

وفر ما يصل إلى 40% على كل من برنامج WinX DVD Ripper Platinum و WinX HD Video Converter Deluxe بمناسبة موسم March Madness واشترك في المسابقة وبنسبة 100% ستخرج منها بجوائز قيمة للغاية. جدير بالذكر أن المُسابقة بدأت بالفعل من يوم 15 مارس الماضي وستنتهي في يوم 31 مارس وسيتم الإعلان عن الفائزين مباشرة والجوائز هي كالتالي:

السماعة الرياضية Bose Bluetooth Sports Earphone

كرة السلة الشهيرة Wilson

قارورة مياه رياضية “زمزمية”

ترخيص مجاني على برنامج WinX MediaTrans لمدة عام كامل

أولاً: مميزات برنامج WinX DVD Ripper Platinum

نسخ أقراص DVD الرياضية وأفلام DVD والمسلسلات التلفزيونية والأقراص المنزلية وتحويلها إلى مقاطع فيديو

تحويل DVD لصيغ شهيرة مثل Mp4، FLV، AVI، MOV و264 وغيرها الكثير

إمكانية التحكم في جودة الملف بالدقة والحجم المطلوبين

4 أوضاع للنسخ تحويل DVD إلى صورة ISO، استخراج DVD إلى مجلد، تحويله إلى MP4 (H.264/HEVC)، أو أخذ نسخة احتياطية من المحتوى وأكثر من 350 تنسيق أخر من التنسيقات الأقل شهرة

الاحتفاظ بقرص DVD على قرص الهارد الصلب أو على آيفون أو آيباد أو أندرويد أو الجهاز اللوحي أو مشغل الوسائط أو التلفزيون أو الكمبيوتر

عملية نسخ سريعة عبر رفع كفاءة مكونات الحاسوب عند النسخ Level-3 Hardware Acceleration

إمكانية نسخ أقراص DVD التالفة أو المخدوشة أو التي لم تعد تعمل، وحتى الأقراص المحمية ضد النسخ

ميزة تحرير الفيديو وإضافة الترجمة والدمج والقص وغير ذلك

فك التشفير عن أي DVD مهما كان بسرعة وخلال 5 دقائق

إتمام عملية النسخ بأعلى كفاءة في أقل وقت ممكن

البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك

نواصل تقديم أفضل العروض واصطيادها، معنا اليوم برنامج مهم جدا لكل من يتعامل بكثرة مع مقاطع الفيديو على الحاسوب، حتى تلك التي بدقة كبيرة تصل إلى 4K بكل أنواعها أو HD وغيرها، الكثير من المزايا ستحصل عليها اليوم مع برنامج WinX HD Video Converter Deluxe وهي أداة متعددة الاستخدامات لتحويل مقاطع الفيديو الرياضية بدقة 4K، فلنتعرف على بعض المميزات.

ثانياً: مميزات برنامج WinX HD Video Converter Deluxe

القدرة على تحويل مقاطع الفيديو بدقة 4K أو HD إلى العديد من التنسيقات والتي من بينها MP4 أو MOV أو MKV أو AVI أو HEVC أو 264 أو WMP أو M2TS أو MP3 والعديد من التنسيقات الأخرى وبرامج الترميز.

القدرة على تنزيل مقاطع فيديو بدقة HD أو 4K أو 8K من أكثر من 1000 موقع عبر الإنترنت والقدرة على تحويلهم أونلاين إلى تنسيقات مختلفة مثل MP4 أو MKV أو MOV أو MP3 وغيرها الكثير من التنسيقات الأخرى.

ضغط مقاطع الفيديو الرياضية الخاصة بك التي تعمل بدقة 4K أو 8K أو 1080 بكسل أو HD لتقليل حجمها دون خسارة في الجودة الأصلية.

العديد من خيارات التحرير مثل القص والتشذيب والاقتصاص واستخراج اللقطات من الفيديو وإضافة الترجمات إلى الفيديو والعديد من خيارات التحرير الأخرى.

احصل على برنامجين بخصم يصل إلى 40% وفرصة للربح بجائزة قيمة

كما وضحنا في بداية التقرير فيمكنكم شراء أي من WinX DVD Ripper Platinum أو WinX HD Video Converter Deluxe وتحصل على خصم يصل إلى 40% ويمكنكم الانضمام إلى مسابقة March Madness للحصول على فرصة بنسبة 100% للربح بإحدى الجوائز القيمة التي تقدمها الشركة حتى يوم 31 مارس القادم.