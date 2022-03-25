بريطاني يتحدى إعاقته ويصعد إلى قمة ناطحة سحاب

تمكن البريطاني سيمون كيندليساديس المصاب بالشلل من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في صعود 1444 درجاً من أجل الوصول إلى قمة ناطحة السحاب Leaden hall في لندن.

وارتدى الرجل البريطاني الذي أصبح مشلولاً بسبب ورم حميدي في المخ، هيكلاً آلياً ساعده في الوصول إلى قمة ناطحة السحاب المكونة من 51 طابقاً، خلال 6 ساعات و16 دقيقة.

وقالت غينيس إنّ سيمون حقق رقماً قياسياً في تسلق السلالم، أثناء ارتداء هيكل خارجي.

وكان الرجل البريطاني قد حقق إنجازاً آخر سجل في غينيس بعدما فاز بلقب أسرع مسافة ماراثون في جهاز المشي الآلي، عام 2018 في سباق Virgin Money London.

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