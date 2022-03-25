أبل توفر ميزة قراءة النصوص المكتوبة لآيفون

كشفت شركة أبل الأمريكية عن ميزة منتظرة في التحديث الجديد لنظام IOS نسخة IOS 15.4 لآيفون، وIPad OS 15.4 لأجهزة آيباد.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية تحويل النصوص المكتوبة بخط اليد، إلى نصوص عادية.

وتعمل الميزة على إجراء مسح للنص المكتوب بخط اليد، قبل نقله إلى قسم المذكرات الموجود في أجهزة آيفون وآيباد.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يقوم المستخدم بفتح تطبيق المذكرات، ثم الضغط على أيقونة الكاميرا، ثم مسح النص، والضغط على إدراج ليتم نقل النص.

يُذكر أنّ النسخة الجديدة من نظام IOS جلبت معها مجموعة من الميزات الأخرى، كميزة فتح الهاتف باستخدام مستشعر قراءة الوجه Face ID أثناء ارتداء الكمامة، وخيار صوتي لمساعد سيري، بالإضافة لمجموعة من الإيموجي الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية