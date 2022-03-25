المواد الغذائية الأكثر فائدة في الربيع

روسيا – أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنه في فصل الربيع يجب تناول الفواكه والخضار والثمار والحبوب واللحوم.

وتكشف الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك” المواد الغذائية التي يجب تناولها في الربيع من أجل دعم الجسم الذي يضعف عادة في فصل الشتاء.

ووفقا لها، يجب أن يحتوي النظام الغذائي في فصل الربيع على كمية كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، التي تساعد الجسم على استعادة نشاطه الطبيعي. ولهذا السبب يجب أن تحتل الفواكه والخضروات والثمار مكانة خاصة في النظام الغذائي في الربيع.

وتقول، “تحتوي الفواكه والخضروات والثمار على الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامين С والألياف الغذائية والبيوفلافونويد ومضادات الأكسدة. وبالطبع في الربيع لا توجد عمليًا خضروات موسمية طازجة وفواكه وثمار ، لذا يمكن استخدام المجمدة منها”.

ووفقا لها، يحتوي الملفوف المخمر على نسبة عالية من فيتامين С، حتى أعلى من الموجودة في الملفوف الطازج.

وتقول، “يمكن الحصول على كمية فيتامين С اللازمة من الملفوف المخمر أو من نصف الفلفل أو من الحمضيات”.

وتنصح الخبيرة بتناول منتجات الدفيئة في الربيع مثل الفجل والخضروات. لأن الجسم يحتاج في الربيع إلى فيتامينات А وВ وD وE، ولتعويض نقص هذه الفيتامينات يجب تناول خبز الحبوب الكاملة والمكسرات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها.

وتقول، “فيتامين B، هو خبز الحبوب الكاملة واللحوم والكبد. وأما فيتامين E فموجود في الزيوت النباتية والبذور والمكسرات. ويوجد فيتامين А في الزبدة ومنتجات الألبان وصفار البيض. وفيتامين D موجود في الأسماك الدهنية وكبد أسماك القد”.

المصدر” نوفوستي

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