بسام كوسا يطلق روايته الأولى

دخل الفنان السوري بسام كوسا عالم الروايات، بعدما أطلق روايته الأولى “أكثر بكثير” في حفلٍ أقامه في جاليري جورج كامل في العاصمة السورية دمشق.

وقال الفنان السوري خلال حفل توقيع الرواية، إنّه كان يحلم دائماً في دخول عالم الرواية، وإنّ هذه الرواية محاولته الأولى في هذا المجال.

وشهد حفل توقيع الرواية حضور عدد كبير من عشاق النجم السوري، الذين حرصوا على الحصول على نسخة تحمل توقيع بسام كوسا.

ولا تُعد هذه الرواية المحاولة الأولى لبسام كوسا في مجال الأدب، إذ سبق له إطلاق مجموعة قصصية بعنوان “نص لص”.

والرواية الجديدة للفنان السوري، صدرت عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.

يُذكر أنّ الفنان بسام كوسا عرف بقدرته على تقمص الشخصيات بطريقة مميزة، حتى أطلق عليه اسم الجوكر.

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