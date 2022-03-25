حسن شاكوش يطلق أغنية أمي العزيزة

أطلق الفنان المصري حسن شاكوش أغنية أمي العزيزة، على طريقة الفيديو كليب في قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وأهدى مطرب المهرجانات الأغنية الجديدة لجميع أمهات العالم بمناسبة عيد الأم، الذي صادف 21 مارس الجاري.

وتعاون حسن شاكوش في الأغنية الجديدة مع الشاعر محمد الغزالي، والملحن حسام فيكا، والموزع إسلام شبيبي، في حين تولى مصطفى السويفي إخراجها، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتفاعل عشاق النجم المصري مع الأغنية بشكلٍ إيجابي، وتركوا العديد من التعليقات التي تُعبّر عن سعادتهم بها.

وكان مطرب المهرجانات يستعد لطرح الأغنية في 21 مارس، قبل أن يتم تأجيلها إلى 25 مارس لأسباب مجهولة.

يُذكر أنّ حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية رومانسية جديدة خلال الفترة القادمة، ستحمل اسم “جود مورنينغ بيبي”.

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