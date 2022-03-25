جورج وسوف يحيي حفلاً ناجحاً في بغداد

أشعل الفنان السوري جورج وسوف الأجواء في حفله الفني، الذي أحياه في نادي الصيد بالعاصمة العراقية بغداد.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق سلطان الطرب في العراق، الذين تفاعلوا بشكلٍ كبيرٍ مع الأغاني التي قدمها خلال الحفل.

وكان أبو وديع قد نشر على حسابه في إنستغرام صوراً توثق لحظة وصوله للعاصمة العراقية بغداد، من أجل إحياء الحفل، وعلّق عليها بالقول: وصلت بغداد الحبيبة.

وحظيت الصورة بترحيب كبير من عشاق النجم السوري في العراق، الذين تمنوا له إقامة طيبة بينهم.

يذكر أنّ سلطان الطرب أطلق مؤخراً أغنية “آه عالزمن”، باللهجة المصرية.

وأغنية “آه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري.

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