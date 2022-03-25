أغنيات جديدة في بورصة الأغاني العربية

شهدت بورصة الأغاني العربية دخول أغنيات عدّة جديدة إلى السباق، وتقدم أخرى مراتب عدّة .

دعم الجمهور العربي للأغاني الجديدة وإعجابه بها ساهم في دخولها إلى البورصة.

وفيما يلي نقدم إليكم أبرز 10 أغاني عربية حديثة:

10-صوتك يا مطر لأمسي ميقو: أغنية أطلقت يوم 19 مارس الجاري، وتصدرت الترند الأول في ليبيا بعدما حصدت أكثر من 353 ألف مشاهدة.

صوتك يا مطر:

9- الحب العفوي لجوزيف عطية، طرحت في 9 مارس، وحافظت على مركزها في البورصة بعدما وصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 891 ألف مشاهدة.

وتعاون جوزيف عطية في هذه الأغنية مع الشاعر علي مولي والملحن جاد قطريب.

الحب العفوي:

8- ساعة رمل لرحمة رياض، عرفت هذه الأغنية تقدماً مركزين في البورصة، بعدما وصلت مشاهدتها إلى 1,571 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات علي المولي وألحان محمود عيد.

ساعة رمل:

7- بعودة يا بلادي لويجيز، أغنية جديدة أطلقتها مطرب الراب المصري على يوتيوب في 19 مارس، وهي إحدى أغاني فيلم “كابتن الزعتري”.

الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، وحصدت أكثر من 2,2 مليون مشاهدة.

بعودة يا بلادي:

6- أوبريت ست عظيمة، لعمر كمال، شيماء المغربي، والطفل أسامة محمد، أغنية جديدة طرحت في 18 مارس بمناسبة عيد الأم، وحققت حتى الآن أكثر من 2,3 مليون مشاهدة.

أوبريت ست عظيمة:

5- في حومتك طايح أغنية راب حققت انتشاراً كبيراً في شمال أفريقيا وتحديداً في الجزائر منذ طرحها في 15 مارس، وحققت 2,6 مليون مشاهدة.

في حومتك طايح:

4- هذا الحلو لمريام فارس: حافظت الأغنية التي اجتمعت فيها الثقافتين اللبنانية والعراقية على مركزها في سباق البورصة، ووصلت عدد مشاهدتها لـ4,027 ملايين مشاهدة.

الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، ونالت شعبية كبيرة في العالم العربي.

هذا الحلو:

3- شايف طيفك لسيلاوي، أغنية دخلت سباق البورصة بقوة كبيرة، ووصلت للمركز الثالث بعدما بلغ عدد مشاهداتها 4,073 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 18 مارس.

شايف طيفك:

2- أمي جنة لحسين الجسمي، أغنية أطلقها الفنان الإماراتي في 16 مارس، وقام بإهدائها للأمهات في كافة أنحاء العالم، وتصدرت الأغنية الترند في عدّة دول عربية، وحققت أكثر من 4,3 ملايين مشاهدة.

أمي جنة:

1- ما تعتذر لنانسي عجرم، عرفت الأغنية تقدماً كبيراً في البورصة، حيث تقدمت من المركز الثامن إلى الصدارة بأكثر من 5,8 مليون مشاهدة منذ طرحها في 14 مارس.

ما تعتذر:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية