جريمة هزت لبنان.. العثور على جثث أم وبناتها الثلاثة في مغارة

شهدت بلدة أنصار اللبنانية، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أم وبناتها الثلاثة، وقد عثرت السلطات -الجمعة- على جثث المعنيات الأربعة داخل مغارة، بعد اختفائهن منذ مطلع شهر مارس الجاري.

وتناقلت وسائل الإعلام -السبت- خبر مقتلهن، بعدما اعترف المشتبه به وهو من أبناء البلدة بقتل الأم وبناتها الثلاثة، ووفقاً لرئيس البلدية كان القاتل البالغ من العمر 36 عاماً يحب إحدى الفتيات وينوي الارتباط بها، لذلك كان يتردد على منزلهن حيث يسكنّ مع والدتهن.

وقصد المتهم بيت الأم وبناتها ليصطحبهن في سيارته قبل أن يختفين، ما دفع الوالد في اليوم التالي إلى إبلاغ القوى الأمنية، وعلى أثر ذلك تم التحقيق مع المتهم مرتين من قبل النائب العام الاستئنافي، كونه آخر من شاهدهن، ليخلي سبيله بعدها ويبقى أقرباؤهن بانتظار خبر سلامتهن.

يشار إلى أنه رغم كل المعلومات التي تداولها الإعلام وحتى الشهود والمقربين، لم تتأكد بعد أية رواية واضحة لإقدام المتهم على جريمته، مع نفي والد الضحايا المعلومة المتداولة بأن القتل بسبب التجارة في الأعضاء البشرية ووصف ذلك بالأكاذيب متهماً السلطات الأمنية بالتقصير.

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